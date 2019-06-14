Краска с кокаином на 20 миллионов долларов: перекрыт канал поставки колумбийских наркотиков

Оперативники Госпогранслужбы совместно с СБУ и прокуратурой вышли на заказчика поставок кокаина из Южной Америки, доставляемого в Одесскую область морским путем.

Ещё весной при проверке контейнера с краской, поступившего в порт «Южный» из Колумбии, этот груз вызвал подозрение правоохранителей, как нетипичный для данной страны. Сканирование и проверка груза служебными собаками результатов не дали. Потому пробы краски отправили на лабораторный анализ. В результате выяснилось, что кокаин содержался в составе краски. Общая масса выявленного наркотика – около 200 кг, а его стоимость по ценам «чёрного рынка» – более 20 млн. долл.

Расследование продолжалось.

Вчера в ходе спецоперации правоохранители провели обыски в офисных помещениях получателей груза. Изъяты вещественные доказательства – документы, которые могут подтверждать причастность к организации канала наркоконтрабанды, – сообщает пресс-служба Южного регионального управления Госпогранслужбы.