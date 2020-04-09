Країна чудес: в Одесі вулицями міста Аліса вигулювала Чеширського кота (відео)

В Одесі дівчина у костюмі Аліси з кінофільму та однойменної книги “Аліса в країні чудес” вигулювала Чеширського кота.
Про це у Facebook повідомив користувач Олександр Барін.
Звісно ж, сучасна Аліса дотримується правил карантину та носить медичну маску.
Одесса! Наши дни. Обожаю наш город! Serge Kravets я тоже это видел!)
Gepostet von Sasha Barin am Mittwoch, 8. April 2020
Фото: wallpapers-fenix.eu
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