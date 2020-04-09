Країна чудес: в Одесі вулицями міста Аліса вигулювала Чеширського кота (відео)

В Одесі дівчина у костюмі Аліси з кінофільму та однойменної книги “Аліса в країні чудес” вигулювала Чеширського кота.

Про це у Facebook повідомив користувач Олександр Барін.

Звісно ж, сучасна Аліса дотримується правил карантину та носить медичну маску.

Одесса! Наши дни. Обожаю наш город! Serge Kravets я тоже это видел!) Gepostet von Sasha Barin am Mittwoch, 8. April 2020

Фото: wallpapers-fenix.eu

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