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Крадіжка у великих розмірах: на Одещині чоловік викрав майже 220 одиниць худоби (відео)

Крадіжка у великих розмірах: на Одещині чоловік викрав майже 220 одиниць худоби (відео)

Ізмаїльські поліцейські затримали зловмисника, який викрав у жителя району худоби на 300 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Правопорушнику повідомили про підозру за ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

До Ізмаїльського відділу поліції звернувся 42-річний житель Лощинівки і повідомив, що з його загону, облаштованого на околиці села, викрали 105 овець, 5 баранів, 45 кіз і 63 ягняти.

По слідах, що вели в напрямку лісосмуги, за кілька годин поліцейські прийшли прямо до отари, схованої в сусідньому районі біля села Каракурт. Там же був затриманий підозрюваний у злочині – 40-річний житель Болградського району.

– Тварин поліцейські повернули власнику, а зловмиснику оголосили підозру у скоєнні крадіжки в великих розмірах. За це правопорушення чоловікові загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі. Крім того, фігурант перевіряється на причетність до скоєння аналогічних злочинів, – розповів начальник Ізмаїльського відділу поліції Сергій Зайков.

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