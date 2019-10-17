Украинскому космопорту быть, но не в Одессе?

Об этом, в частности, заявил на инвестиционном форуме вице-мэр Павел Вугельман. По его мнению, у города есть все шансы стать космическими воротами государства.

Тем временем обустроить стартовое окно для ракет в Украине обещает микрокомпания Space Logistics из Днепра. Там уже наняли инженеров для будущего конструкторского бюро. По подсчетам специалистов компании, цена космического проекта стартует от 50 миллионов долларов.

Представители фирмы объездили всю страну, чтобы подыскать подходящее место для космической базы. А недавно стало известно, что они уже определились с локацией. Разработчики побывали и в южном регионе, в итоге остановили их выбор на Херсонской области.

Впрочем, в Одессе не теряют надежды на то, чтобы воплотить “космическую мечту” и у нас. Так, по мнению власть имущих, в городе есть возможность обустроить площадку для технологических разработок и комплекс, где испытывали бы ракеты. А в одном из вузов заммэра предложил открыть кафедру для обучения специалистов аэрокосмической отрасли.

В мэрии вполне серьезно задумались о привлечении стартаперов и о поиске инвесторов для реализации проекта. А уже в ноябре намерены провести международную космическую конференцию в Одессе.

Фото: vesvks.ru