Ключевые моменты

Прогноз магнитных бурь на 28 июля;

Как магнитные бури влияют на человека;

Как минимизировать воздействие магнитных бурь.

В понедельник, 28 июля, ожидается геомагнитная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям, не способным влиять на самочувствие людей, сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

К-индекс помогает классифицировать интенсивность бурь: значения до 4 обычно не вызывают последствий, тогда как уровень 5 и более может повлечь за собой серьезные сбои. При очень высоких показателях, таких как 7 или 8, даже возможно возникновение полярного сияния в регионах, где оно обычно не наблюдается.

Как защитить здоровье во время магнитной бури

Считается, что сильные магнитные бури от 4-5 баллов по К-индексу могут влиять на биоритмы и вызывать головную боль, головокружение, скачки давления, чувство усталости, нарушение сна, раздражительность, апатию, обострение хронических заболеваний.

Чтобы улучшить самочувствие, следует учитывать общие рекомендации медиков, в частности соблюдать режим сна, избегать чрезмерных физических нагрузок, стресса и ограничить пользование гаджетами.

Также важно пить достаточно чистой воды и полноценно питаться: употреблять больше овощей, фруктов, избегать фастфуда, жирной пищи, кофе, энергетиков и алкоголя.

Кроме того, рекомендуется дышать свежим воздухом, одновременно избегая прямых солнечных лучей.

Людям, которые имеют хронические заболевания, стоит больше отдыхать и держать лекарства под рукой, а также обращаться за медицинской помощью в случае необходимости.

Выбор редакции: Почему алкоголь летом особенно опасен — объясняет врач из Одессы