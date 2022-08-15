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Космическая погода в августе: прогноз на понедельник, 15-е

Космическая погода в августе: прогноз на понедельник, 15-е

Магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие, знать, в какие дни они накроют нашу Землю, очень важно.

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в понедельник, 15 августа 2022 года, геомагнитный фон будет преимущественно спокойным, но временами возможны отдельные возмущенные периоды.

В то же время ученые из Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США прогнозируют, что существенных магнитных бурь сегодня не ожидается.

«Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет спокойного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет очень низкой», – цитирует специалистов сайт meteoprog.ua.
Ранее сообщалось, что следующая, самая мощная в этом месяце, магнитная буря накроет Землю 16-22 августа.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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