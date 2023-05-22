Космическая погода 22 мая: магнитная буря пошла на спад?

Похоже, что накрывшая 20 мая 2023 года Землю многодневная магнитная буря идет на спад: так, по информации Центра прогнозирования космической погоды, сегодня, в понедельник, 22 мая 2023 года, существенных магнитных бурь не ожидается,
Как мы писали ранее, прогнозировалась магнитная буря средней силы, которая продлится ориентировочно с 20 по 25 мая включительно.
Сегодня, 22 мая, она пошла на спад, но с 23 числа она снова будет бушевать и метеозависимые люди ее будут чувствовать.
Как влияют на нас магнитные бури
Сильные магнитные колебания и вспышки могут вызывать проблемы с самочувствием даже у абсолютно здоровых людей. Более чувствительны к этим бурям пожилые люди, младенцы, люди с хроническими заболеваниями.
- головная боль, головокружение, мигрени;
- учащенное сердцебиение;
- скачки артериального давления;
- тошнота, проблемы с пищеварением;
- слабость, сонливость, повышенная утомляемость;
- нарушение концентрации, туман в голове;
- нарушение сна;
- упадок сил;
- раздражительность, агрессия;
- повышенная тревожность, апатия, депрессивные состояния;
- обострение хронических болезней;
- ломота в костях и суставах;
- боль в местах прошлых переломов или травм.
Как пережить геомагнитный шторм
Чтобы избежать негативных последствий во время магнитных бурь, следует соблюдать некоторые советы медиков.
- Правильно питайтесь. Скажите нет жареным и жирным блюдам, сладостям, газированным напиткам и алкоголю. Включите в рацион побольше разнообразных салатов из сезонных овощей и фруктов. Ведь весной организм ослаблен из-за дефицита витаминов и подвержен вирусным и простудным заболеваниям.
- День лучше начинать со стакана воды. Таким образом мы создадим нормальные условия для полноценной работы мозга. Помните, что человеку ежедневно требуется полтора-два литра воды.
- Принимайте контрастный душ. Давно доказано, что это лучший способ активизировать кровообращение и как следует взбодриться ранним утром.
- Проводите больше времени на свежем воздухе. Кислород отвечает за правильное функционирование всех систем нашего организма. Благодаря ему мы остаемся активными, работоспособными и внимательными. Тем более, что вместе с физическим состоянием улучшается эмоциональное.
- Приведите в норму режим сна. Необходимо спать около 7-8 часов, чтобы восстановить силы для осуществления всех запланированных дел. Помните: недостаток сна – причина ослабления иммунитета, вялости, усталости, пассивности и рассеянности.
- Соблюдайте умеренный уровень физической активности. Тяжелые и изнурительные нагрузки не пойдут вам на пользу. Лучше делайте каждый день зарядку и обычную растяж