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Космическая погода 22 мая: магнитная буря пошла на спад?

Космическая погода 22 мая: магнитная буря пошла на спад?

Похоже, что накрывшая 20 мая 2023 года Землю многодневная магнитная буря идет на спад: так, по информации Центра прогнозирования космической погоды, сегодня, в понедельник, 22 мая 2023 года, существенных магнитных бурь не ожидается,

Как мы писали ранее, прогнозировалась магнитная буря средней силы, которая продлится ориентировочно с 20 по 25 мая включительно.

Сегодня, 22 мая, она пошла на спад, но с 23 числа она снова будет бушевать и метеозависимые люди ее будут чувствовать.

Как влияют на нас магнитные бури

Сильные магнитные колебания и вспышки могут вызывать проблемы с самочувствием даже у абсолютно здоровых людей. Более чувствительны к этим бурям пожилые люди, младенцы, люди с хроническими заболеваниями.

Основные симптомы:
  • головная боль, головокружение, мигрени;
  • учащенное сердцебиение;
  • скачки артериального давления;
  • тошнота, проблемы с пищеварением;
  • слабость, сонливость, повышенная утомляемость;
  • нарушение концентрации, туман в голове;
  • нарушение сна;
  • упадок сил;
  • раздражительность, агрессия;
  • повышенная тревожность, апатия, депрессивные состояния;
  • обострение хронических болезней;
  • ломота в костях и суставах;
  • боль в местах прошлых переломов или травм.

Как пережить геомагнитный шторм

Чтобы избежать негативных последствий во время магнитных бурь, следует соблюдать некоторые советы медиков.

  • Правильно питайтесь. Скажите нет жареным и жирным блюдам, сладостям, газированным напиткам и алкоголю. Включите в рацион побольше разнообразных салатов из сезонных овощей и фруктов. Ведь весной организм ослаблен из-за дефицита витаминов и подвержен вирусным и простудным заболеваниям.
  • День лучше начинать со стакана воды. Таким образом мы создадим нормальные условия для полноценной работы мозга. Помните, что человеку ежедневно требуется полтора-два литра воды.
  • Принимайте контрастный душ. Давно доказано, что это лучший способ активизировать кровообращение и как следует взбодриться ранним утром.
  • Проводите больше времени на свежем воздухе. Кислород отвечает за правильное функционирование всех систем нашего организма. Благодаря ему мы остаемся активными, работоспособными и внимательными. Тем более, что вместе с физическим состоянием улучшается эмоциональное.
  • Приведите в норму режим сна. Необходимо спать около 7-8 часов, чтобы восстановить силы для осуществления всех запланированных дел. Помните: недостаток сна – причина ослабления иммунитета, вялости, усталости, пассивности и рассеянности.
  • Соблюдайте умеренный уровень физической активности. Тяжелые и изнурительные нагрузки не пойдут вам на пользу. Лучше делайте каждый день зарядку и обычную растяж
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Редакция ПРОФИЛЬ

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