Коронавирус в Одессе: сколько свободных коек в больницах?

На сегодняшний день в больницах Одессы свободны 92 койки для пациентов с коронавирусом, информирует городской совет.

В частности, по данным на 8 октября, в инфекционной городской больнице свободны 16 мест, в больнице №10 – 65, больнице №1 – 2, а в больнице №5 – 9 коек.

Напомним, с сегодняшнего дня в Одессе начали госпитализировать пациентов с коронавирусом в городскую клиническую больницу №10. Здесь в отдельно стоящем корпусе развернуто отделение на 75 коек, из которых 15 – интенсивной терапии.

Фото иллюстрационное