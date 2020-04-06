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Новости Одессы и Одесской области

Коронавирус: в Одессе рассказали, чем лечат больных и хватает ли лекарств

Коронавирус: в Одессе рассказали, чем лечат больных и хватает ли лекарств

В городской инфекционной больнице есть все, что нужно для борьбы с коронавирусом.

Об этом рассказала директор гордепартамента здравоохранения Елена Якименко, передает odessa.online.

Туда, по ее словам, завезли расходные материалы, лекарства, антисептик и средства защиты. В частности, в самой больнице есть 1,5 тыс. защитных костюмов и 500 хранится на складе.

В наличии препараты «Азитромицин», «Лефлокс», «Цефалоспарин».

Также есть “Тамифлю”, но его уже мало, на этой неделе должны завезти еще 500 упаковок.

Возможно включение в перечень “Плаквенила”, его должны передать в количестве 100 штук. Инфекционисты говорят, что он действует положительно в процессе выздоровления от коронавируса на каком-то определенном этапе. При этом медики предупреждают, что лекарство не является панацеей и имеет побочные эффекты. Перед употреблением нужно обязательно проконсультироваться с врачом.

Также в списке лекарств против вируса – “Калетра”. В инфенционке его пока не так много.

Фото: woman.ru

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