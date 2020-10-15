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Коронавирус в Одессе: как в общественном транспорте проводят ежедневную дезинфекцию (фото)

Коронавирус в Одессе: как в общественном транспорте проводят ежедневную дезинфекцию (фото)

Каждый день коммунальщики проводят дезинфекцию в салонах общественного транспорта.

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Об этом сообщают в пресс-службе департамента городского хозяйства Одесского горсовета.

Дезинфекцию проводят дважды в сутки: во время «пересменки» днем и по возвращении техники в депо.
Как отмечают в департаменте, обрабатывают салоны в трамваях, троллейбусах и автобусах.

Дезинфекция проводится дважды в сутки: во время «пересменки» днем и по возвращении техники в депо. Сотрудники в спецодежде обрабатывают поручни, сиденья, стекла, двери. Для этого используется безвредный для людей препарат, снижающий вероятность переноса опасных для человека бактерий.

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Фото: пресс-служба департамента городского хозяйства Одесского горсовета

Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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