Коронавирус в Одессе: как в общественном транспорте проводят ежедневную дезинфекцию (фото)

Каждый день коммунальщики проводят дезинфекцию в салонах общественного транспорта.
Об этом сообщают в пресс-службе департамента городского хозяйства Одесского горсовета.
Дезинфекцию проводят дважды в сутки: во время «пересменки» днем и по возвращении техники в депо.
Как отмечают в департаменте, обрабатывают салоны в трамваях, троллейбусах и автобусах.
Дезинфекция проводится дважды в сутки: во время «пересменки» днем и по возвращении техники в депо. Сотрудники в спецодежде обрабатывают поручни, сиденья, стекла, двери. Для этого используется безвредный для людей препарат, снижающий вероятность переноса опасных для человека бактерий.
Читайте также: «Оранжевая» Одесса: где соблюдают масочный режим? – фоторепортаж
Фото: пресс-служба департамента городского хозяйства Одесского горсовета