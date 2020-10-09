Коронавирус в Одессе: как разносят «ковид» по больницам?

По словам Петропавловской, в Одессе всех пациентов с подтвержденной пневмонией везут в больницу №5, что на Лидерсовском бульваре. Если там есть места, то человека определяют на стационар и делают ему ПЦР-тест. Результат анализа люди ждут 3-7 дней. Все это время они находятся в общей палате в контакте с другими больными. Если у человека тест оказывается положительным – его везут в инфекционку, а если отрицательный – переводят в терапевтические отделения других больниц.

“Таким образом у нас сегодня разносится инфекция”, – подытожила активистка.

Также, по ее словам, в больнице №5 пациентам не хватает внимания врачей, так как медики не успевают физически справиться. Более того, медучреждение совершенно не приспособлено для лечения COVID-19.

“Отсюда уволились многие врачи, а вместо них набрали докторов из поликлиник. На их переподготовку выделили всего одну неделю. 8 августа был подписан приказ об организации этого процесса, а 13 августа они уже открылись. А ведь здесь должны работать инфекционисты, кардиологи. Это все равно, что зубного врача поставить на серьезные операции”, – говорит Петропавловская.

Ранее в одесской городской больнице №5 опровергли слухи о том, что в медучреждении не хватает персонала, чтобы уделять внимание всем пациентам.

Также «Одесская жизнь» сообщала, что в больницах Одессы и Одесской области заканчиваются запасы кислорода для пациентов с коронавирусом.

Напомним, сегодня, 9 октября, в Одесской области – антирекорд по коронавирусу – 403 новых случая за сутки. За сутки умерли от COVID-19 два жителя региона.