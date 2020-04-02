Коронавирус в мире: в Нидерландах выздоровела 101-летняя пациентка

В Нидерландах от коронавируса излечилась 101-летняя женщина.
У 101-летней гражданки Нидерландов тест показал наличие коронавируса.
Ее поместили в больницу Эйсселанд недалеко от города Роттердам.
Об этом сообщает reuters.com.
Пациентка находилась в изоляции.
Врачи наблюдали у нее затрудненное дыхание.
Через полторы недели женщина почувствовала себя значительно лучше. Медики постановили, что она выздоровела.
Ее направили в дом престарелых, через некоторое время она сможет вернуться домой.
Справка
По данным на утро 2 апреля, в мире заболело коронавирусом свыше 940 тыс. людей. Умерли 47,5 тыс. чел., 196,2 тыс. чел. выздоровело. В Нидерландах зафиксировано 13696 случаев заболевания, 260 выздоровело, 1175 скончалось.
Фото: home2b.nl
★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!