Коронавирус в мире: в Нидерландах выздоровела 101-летняя пациентка

В Нидерландах от коронавируса излечилась 101-летняя женщина.

У 101-летней гражданки Нидерландов тест показал наличие коронавируса.

Ее поместили в больницу Эйсселанд недалеко от города Роттердам.

Об этом сообщает reuters.com.

Пациентка находилась в изоляции.

Врачи наблюдали у нее затрудненное дыхание.

Через полторы недели женщина почувствовала себя значительно лучше. Медики постановили, что она выздоровела.

Ее направили в дом престарелых, через некоторое время она сможет вернуться домой.

Справка

По данным на утро 2 апреля, в мире заболело коронавирусом свыше 940 тыс. людей. Умерли 47,5 тыс. чел., 196,2 тыс. чел. выздоровело. В Нидерландах зафиксировано 13696 случаев заболевания, 260 выздоровело, 1175 скончалось.

Фото: home2b.nl

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!