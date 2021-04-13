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Коронавирус: в Минздраве заявили о выходе на пик третьей волны

Коронавирус: в Минздраве заявили о выходе на пик третьей волны

В Украине ситуация с коронавирусом вышла на пик третьей волны и начала стабилизироваться. 

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

“Мы вышли на пик заболеваемости, пик третьей волны. Сейчас постепенно ситуация начала стабилизироваться. Мы уже это видим по всем регионам”, – заявил он.

В качестве примера он рассказал прошлой неделе госпиталировали на две тысячи человек меньше, чем на позапрошлой неделе. Также сократилось количество вызовов “скорой помощи”.

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