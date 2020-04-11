Коронавирус: статистика заболевших в Одесской области и стране 11 апреля

По состоянию на утро 11 апреля, в Одессе и области зарегистрирован 51 лабораторно подтвержденный случай COVID-19.

Об этом сообщает МОЗ.

Данные обладминистрации немного отличаются. Там сообщили о 53 заболевших.

По состоянию на 9.00 11 апреля, в Украине, согласно данным Центра общественного здоровья, подтверждено 2511 случаев заболевания.

За сутки зафиксировали 308 новых случаев.

Количество победивших болезнь впервые превысило число летальных случаев.

Так, 79 пациентов выздоровело. Еще 73 человека умерло.

Фото: LIGA.net

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