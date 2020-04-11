fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Коронавирус: статистика заболевших в Одесской области и стране 11 апреля

Коронавирус: статистика заболевших в Одесской области и стране 11 апреля

По состоянию на утро 11 апреля, в Одессе и области зарегистрирован 51 лабораторно подтвержденный случай COVID-19.

Об этом сообщает МОЗ.

Данные обладминистрации немного отличаются. Там сообщили о 53 заболевших.

По состоянию на 9.00 11 апреля, в Украине, согласно данным Центра общественного здоровья, подтверждено 2511 случаев заболевания.

За сутки зафиксировали 308 новых случаев.

Количество победивших болезнь впервые превысило число летальных случаев.

Так, 79 пациентов выздоровело. Еще 73 человека умерло.

Фото: LIGA.net

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить