Коронавирус: сколько заболевших и с подозрением на болезнь в Одесском регионе?

По состоянию на утро 7 апреля, в Одессе и области 30 лабораторно зафиксированных случаев COVID-19.

Об этом сообщили в ОГА.

11 из них находятся на лечении в стационаре, остальные дома. Состояние больных удовлетворительное.

Кроме того, 46 человек еще ждут результатов тестов на коронавирус.

В Украине, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 7 апреля, 1462 случая заболевания, подтвержденных лабораторно.

За сутки зафиксировали 143 новых случая.

28 пациентов побороли болезнь. Еще 45 человек скончалось.

Количество больных по регионам:

▪️Винницкая область — 77;

▪️Волынская область — 34;

▪️Днепропетровская область — 15;

▪️Донецкая область — 10;

▪️Житомирская область — 11;

▪️Закарпатская область — 38;

▪️Запорожская область — 41;

▪️Ивано-Франковская область — 160;

▪️Кировоградская область — 53;

▪️г. Киев — 253;

▪️Киевская область — 97;

▪️Львовская область — 29;

▪️Луганская область — 3;

▪️Одесская область — 30;

▪️Полтавская область — 12;

▪️Ровенская область — 40;

▪️Сумская область — 51;

▪️Тернопольская область — 168;

▪️Харьковская область — 1;

▪️Херсонская область — 13;

▪️Хмельницкая область — 10;

▪️Черновецкая область — 247;

▪️Черкасская область — 62;

▪️Черниговская область — 7 .

Фото: vgr.by

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