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Новости Одессы и Одесской области

Коронавирус: сколько заболевших и с подозрением на болезнь в Одесском регионе?

Коронавирус: сколько заболевших и с подозрением на болезнь в Одесском регионе?

По состоянию на утро 7 апреля, в Одессе и области 30 лабораторно зафиксированных случаев COVID-19.

Об этом сообщили в ОГА.

11 из них находятся на лечении в стационаре, остальные дома. Состояние больных удовлетворительное.

Кроме того, 46 человек еще ждут результатов тестов на коронавирус.

В Украине, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 7 апреля, 1462 случая заболевания, подтвержденных лабораторно.

За сутки зафиксировали 143 новых случая.

28 пациентов побороли болезнь. Еще 45 человек скончалось.

Количество больных по регионам:

▪️Винницкая область — 77;
▪️Волынская область — 34;
▪️Днепропетровская область — 15;
▪️Донецкая область — 10;
▪️Житомирская область — 11;
▪️Закарпатская область — 38;
▪️Запорожская область — 41;
▪️Ивано-Франковская область — 160;
▪️Кировоградская область — 53;
▪️г. Киев — 253;
▪️Киевская область — 97;
▪️Львовская область — 29;
▪️Луганская область — 3;
▪️Одесская область — 30;
▪️Полтавская область — 12;
▪️Ровенская область — 40;
▪️Сумская область — 51;
▪️Тернопольская область — 168;
▪️Харьковская область — 1;
▪️Херсонская область — 13;
▪️Хмельницкая область — 10;
▪️Черновецкая область — 247;
▪️Черкасская область — 62;
▪️Черниговская область — 7 .

 Фото: vgr.by

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