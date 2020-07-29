Коронавирус: появились свежие данные по Одесской области

По состоянию на среду, 29 июля, в Украине с начала пандемии коронавируса подтвердили 67 597 случаев заболевания COVID-19.

Как сообщает система мониторинга СНБО, за последние сутки в Украине выявили 1022 новых случаев заболевания. 21 человек умерли и 650 — выздоровели.

За весь период эпидемии в Украине 37 394 пациента выздоровели, 1 650 человека умерли.

В Одесской области за сутки зарегистрировали 73 новых случаев заболевания. Никто не умер и 17 человек выздоровели. На данный момент болеют 1 814 жителей Одесской области.