Президент Украины Зеленский заболел коронавирусом COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский заразился коронавирусом СОVID-19 и и уходит на самоизоляцию. В этом режиме он будет выполнять обязанности главы государства.

Об этом сказано в официальном Телеграм канале Зеленского.

“У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает COVID19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!”, – прокомментировал Зеленский.

Он написал, что заболел коронавирусом, хотя и придерживался всех карантинных ограничений.