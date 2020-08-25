Коронавирус наступает: управление миграционной службы в Одесской области временно приостановило работу

В Одесской области временно приостановил работу главк Государственной миграционной службы. Управление не работает с сегодняшнего дня, 25 августа.

Об этом сообщили странице регионального управления ГМС в Фейсбук.

Приостановка работы офиса службы на Преображенской, 64 связана с распространением COVID-19. Когда он возобновит работу – сообщат дополнительно.

По всем вопросам советуют обращаться на “горячую линию” (048)-705-31-68.

Напомним, что за сутки в Одесской области зафиксировали 112 новых случаев коронавируса.