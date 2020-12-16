Коронавирус: на время локдауна школьникам могут организовать каникулы

В Министерстве образования и науки (МОН) Украины рекомендуют школам объявить каникулы на время локдауна. Соответствующее письмо ведомство направило руководителям департаментов образования и науки, сообщают в пресс-службе МОН.

На период жестких карантинных мер, которые будут действовать в стране с 8 по 24 января 2021 года, детям запрещается посещать школы, исключением являются детские сады и специальные учебные заведения. В этой связи в министерстве просят принять все возможные меры для организации учебы в дистанционном формате. Для этого предлагают использовать платформу «Всеукраинская школа онлайн».

Вместе с тем в МОН рекомендуют на время локдауна рассмотреть возможность объявления каникул.

Напомним, 9 декабря Кабмин решил ввести жесткие карантинные меры с 8 по 24 января 2021 года.