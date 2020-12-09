Результаты анализа опубликовали в своём официальном блоге Google в Украине.

Так, в этом году украинцы чаще всего интересовались карантином, коронавирусом, симптомами этого заболеваниями и рекомендациями по нему. Также в первой десятке оказались сервисы Google Classroom и Zoom, образовательный проект «На урок», выборы в США, телевизионное шоу «Холостячка» и праздники 2020 года.

В категории «Персона» украинцы чаще всего искали информацию об Алексее Навальном, Джо Байдене и Александре Лукашенко. Среди людей, которые покинули нас в уходящем году, больше всего запросов было об актере Борисе Клюеве, баскетболисте Коби Брайанте и сатирике Михаиле Жванецком.

В категории «Фильмы» лидером по запросам украинцев стал фильм «Зараза», в категории «Сериалы» — «Бумажный дом», а среди «Книг» — роман 19 века американской писательницы Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины».

Среди «Покупок года» года» в ТОП-10 запросов попали медицинские маски, пульсоксиметр, респиратор, антисептик и iPhone 12.

Кроме того, в 2020 году пользователи задавали много вопросов, связанных с коронавирусом: что такое пандемия, коронавирус, локдаун, карантин выходного дня; как сшить маску, как сделать антисептик для рук, как лечить коронавирус и как вернуть обоняние.

Также украинцы часто интересовались, почему горит Австралия.

Вот так выглядит ТОП-10 популярных запросов:

Коронавирус Коронавирус рекомендации. Выборы в США. Google Classroom. Симптомы коронавируса. На урок Холостячка Праздники 2020 Карантин в Украине. Zoom

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