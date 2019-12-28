Google знает все: поисковик назвал самые популярные запросы украинцев в 2019 году

Традиционно в декабре компания «Google» опубликовала рейтинг самых популярных поисковых запросов украинцев, которые они делали в уходящем году. Поисковик выяснил, что больше всего интересовало граждан, какие персоны вызывали наибольшее количество вопросов и что хотели купить украинцы в интернете.

— Традиционно люди в Украине больше интересуются сериалами и спортом, чем политикой. Также стоит отметить, что запросов на украинском языке становится все больше, – заявил директор по бизнес-операциям Google в Восточной Европе Дмитрий Шоломко.

Так, первую строчку в украинском сегменте Google занял поисковый запрос «Игра престолов 8 сезон», второй по популярности запрос — «Зеленский», а на третьем месте — «Юлия Началова».

Также украинских пользователей Google интересовали результаты выборов, дебаты кандидатов в президенты, новости об Анастасии Заворотнюк, сериал «Чернобыль» и песенный конкурс «Евровидение 2019».

Традиционно Google делал выборку по нескольким поисковым запросам: топ-запросы года, персона года, фильм и сериал года, тв-шоу года и покупка года, а также запрос на вопросы «что такое?», «как?» и «почему?».

Топ-запросы года

Игра престолов 8 сезон

Зеленский

Юлия Началова

Заворотнюк

Результаты выборов 2019

Децл

Чернобыль

Дебаты

Порошенко

Евровидение 2019

Персона года

Владимир Зеленский

Анастасия Заворотнюк

Петр Порошенко

MARUV

Потап

Игорь Смешко

Игорь Коломойский

Билли Айлиш

Валерий Легасов

Алла Мазур

«Что такое?»

Томос

Подагра

Формула Штайнмайера

Вислово

Дебаты

Сонный паралич

Зона 51

Импичмент

NFC

Мажоритарка

Покупка года

iPhone 11

Автокресло

МАУ билет

Укрзалізниця билет

Бустер

IQOS

Вентилятор

Украина Португалия билеты

Электросамокат

Мини-кондиционер

Фото: seoslim.ru

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