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Новости Одессы и Одесской области

Google знает все: поисковик назвал самые популярные запросы украинцев в 2019 году

Google знает все: поисковик назвал самые популярные запросы украинцев в 2019 году

Традиционно в декабре компания «Google» опубликовала рейтинг самых популярных поисковых запросов украинцев, которые они делали в уходящем году. Поисковик выяснил, что больше всего интересовало граждан, какие персоны вызывали наибольшее количество вопросов и что хотели купить украинцы в интернете.

— Традиционно люди в Украине больше интересуются сериалами и спортом, чем политикой. Также стоит отметить, что запросов на украинском языке становится все больше, – заявил директор по бизнес-операциям Google в Восточной Европе Дмитрий Шоломко.

Так, первую строчку в украинском сегменте Google занял поисковый запрос «Игра престолов 8 сезон», второй по популярности запрос — «Зеленский», а на третьем месте — «Юлия Началова».

Также украинских пользователей Google интересовали результаты выборов, дебаты кандидатов в президенты, новости об Анастасии Заворотнюк, сериал «Чернобыль» и песенный конкурс «Евровидение 2019».

Традиционно Google делал выборку по нескольким поисковым запросам: топ-запросы года, персона года, фильм и сериал года, тв-шоу года и покупка года, а также запрос на вопросы «что такое?», «как?» и «почему?».

Топ-запросы года

  • Игра престолов 8 сезон
  • Зеленский
  • Юлия Началова
  • Заворотнюк
  • Результаты выборов 2019
  • Децл
  • Чернобыль
  • Дебаты
  • Порошенко
  • Евровидение 2019

Персона года

  • Владимир Зеленский
  • Анастасия Заворотнюк
  • Петр Порошенко
  • MARUV
  • Потап
  • Игорь Смешко
  • Игорь Коломойский
  • Билли Айлиш
  • Валерий Легасов
  • Алла Мазур

«Что такое?»

  • Томос
  • Подагра
  • Формула Штайнмайера
  • Вислово
  • Дебаты
  • Сонный паралич
  • Зона 51
  • Импичмент
  • NFC
  • Мажоритарка

Покупка года

  • iPhone 11
  • Автокресло
  • МАУ билет
  • Укрзалізниця билет
  • Бустер
  • IQOS
  • Вентилятор
  • Украина Португалия билеты
  • Электросамокат
  • Мини-кондиционер

Фото: seoslim.ru

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