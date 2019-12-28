Google знает все: поисковик назвал самые популярные запросы украинцев в 2019 году

Традиционно в декабре компания «Google» опубликовала рейтинг самых популярных поисковых запросов украинцев, которые они делали в уходящем году. Поисковик выяснил, что больше всего интересовало граждан, какие персоны вызывали наибольшее количество вопросов и что хотели купить украинцы в интернете.
— Традиционно люди в Украине больше интересуются сериалами и спортом, чем политикой. Также стоит отметить, что запросов на украинском языке становится все больше, – заявил директор по бизнес-операциям Google в Восточной Европе Дмитрий Шоломко.
Так, первую строчку в украинском сегменте Google занял поисковый запрос «Игра престолов 8 сезон», второй по популярности запрос — «Зеленский», а на третьем месте — «Юлия Началова».
Также украинских пользователей Google интересовали результаты выборов, дебаты кандидатов в президенты, новости об Анастасии Заворотнюк, сериал «Чернобыль» и песенный конкурс «Евровидение 2019».
Традиционно Google делал выборку по нескольким поисковым запросам: топ-запросы года, персона года, фильм и сериал года, тв-шоу года и покупка года, а также запрос на вопросы «что такое?», «как?» и «почему?».
Топ-запросы года
- Игра престолов 8 сезон
- Зеленский
- Юлия Началова
- Заворотнюк
- Результаты выборов 2019
- Децл
- Чернобыль
- Дебаты
- Порошенко
- Евровидение 2019
Персона года
- Владимир Зеленский
- Анастасия Заворотнюк
- Петр Порошенко
- MARUV
- Потап
- Игорь Смешко
- Игорь Коломойский
- Билли Айлиш
- Валерий Легасов
- Алла Мазур
«Что такое?»
- Томос
- Подагра
- Формула Штайнмайера
- Вислово
- Дебаты
- Сонный паралич
- Зона 51
- Импичмент
- NFC
- Мажоритарка
Покупка года
- iPhone 11
- Автокресло
- МАУ билет
- Укрзалізниця билет
- Бустер
- IQOS
- Вентилятор
- Украина Португалия билеты
- Электросамокат
- Мини-кондиционер
Фото: seoslim.ru
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