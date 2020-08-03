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Коронавирус и школа: в Одессе родителей просят подготовиться заранее

Коронавирус и школа: в Одессе родителей просят подготовиться заранее

Новый учебный год в школах в Одессы начнется очно, но с карантинными особенностями. Поэтому некоторым родителям следует заранее позаботиться о медицинских справках для своих детей. 

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Об этом в Фейсбук пишет директор департамента образования Одессы Елена Буйневич.

“Мы рассчитываем начать учебный год очно. Вы получите рекомендации из школы, практически такие же, как у дошкольников. Основной пункт: утром необходимо измерить температуру ребёнку и осмотреть его , убедившись в отсутствии признаков ОРВИ.
Потом температуру измеряют в школе. Термометрия будет проходить при входе и/или во время урока учителем.
В связи с этим просим родителей, у детей которых температура 37.2 и выше является физиологической особенностью, взять об этом справку у своего врача и передать ее в школьный медпункт. На это есть месяц, чтобы потом не спешить”, – написала Елена Буйневич.

Об особенностях нового учебного года в Одессе читайте в статье: По одному за партами и в две смены: чего ждать одесским учителям, детям и родителям в новом учебном году?

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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