Новости Одессы и Одесской области

Коронавирус 9 мая: в Одесской области более 300 зараженных и почти 20 смертей

Коронавирус 9 мая: в Одесской области более 300 зараженных и почти 20 смертей

По состоянию на утро воскресенья, 9 мая 2021 года, в Одесской области официально выявили 342 новых случая заражения коронавирусом, что на 24 случая меньше, чем сутками ранее, информирует система мониторинга СНБО.

Согласно приведенным данным, на сегодня в регионе заражены COVID-19 136 318 человек. За сутки скончались 19 человек, а 372 больных выздоровели. Болеют 27 355 жителей региона.

В целом в Украине за сутки выявили 5 372 случая COVID-19 против 8 710 сутками ранее. Всего на сегодня в стране официально насчитывается 2 119 510 зараженных. За сутки умерли 193 больных, выздоровели 9 181 человек.

Напомним, на утро субботы, 8 мая, в Одесской области выявили 366 новых случая коронавируса.

Читайте также: В Украине с 8 мая не будет ни одной области в «красной» зоне – Степанов.

Фото: Vgorode.ua

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить