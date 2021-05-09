Коронавирус 9 мая: в Одесской области более 300 зараженных и почти 20 смертей

По состоянию на утро воскресенья, 9 мая 2021 года, в Одесской области официально выявили 342 новых случая заражения коронавирусом, что на 24 случая меньше, чем сутками ранее, информирует система мониторинга СНБО.

Согласно приведенным данным, на сегодня в регионе заражены COVID-19 136 318 человек. За сутки скончались 19 человек, а 372 больных выздоровели. Болеют 27 355 жителей региона.

В целом в Украине за сутки выявили 5 372 случая COVID-19 против 8 710 сутками ранее. Всего на сегодня в стране официально насчитывается 2 119 510 зараженных. За сутки умерли 193 больных, выздоровели 9 181 человек.

Напомним, на утро субботы, 8 мая, в Одесской области выявили 366 новых случая коронавируса.

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Фото: Vgorode.ua