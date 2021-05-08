Коронавирус 8 мая: в Одесской области стало на 366 «ковидных» больных больше

По состоянию на утро субботы, 8 мая 2021 года, в Одесской области официально выявили 366 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 22 случая больше, чем сутками ранее.

По данным системы мониторинга СНБО, на сегодня в регионе заражены COVID-19 135 976 человек. За минувшие сутки от коронавирусной болезни умерли 25 человек, выздоровели 1 199 жителей области. Болеют 27 404 человека.

В Украине за сутки выявили 8 710 случаев COVID-19 (сутками ранее – 8 404). Всего в стране официально насчитывается 2 114 138 зараженных. За сутки умерли 370 больных, выздоровели 19 408 человек.

Как сообщала «Одесская жизнь», на утро пятницы, 7 мая, в Одесской области выявили 344 новых случая коронавируса.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина вышла из третьей волны пандемии коронавируса и с 8 мая в стране не останется ни одной области в красной зоне карантина.

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