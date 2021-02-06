Коронавирус 6 февраля: на Одесчине плюс 6 смертей за сутки

По состоянию на утро субботы, 6 февраля 2021 года, в Украине выявили 4 310 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Всего в стране на сегодня 1 241 479 зараженных, информирует система мониторинга СНБО.

Согласно приведенным данным, за сутки выздоровели от коронавирусной болезни 7 158 украинцев (1 070 749 человек с начала эпидемии), умерли 129 человек (всего 23 516). Больше всего зараженных COVID-19 в Киеве, Одесской, Харьковской и Львовской областях.

В Одесской области за сутки выявили 176 новых случаев коронавируса. Всего на сегодня в регионе насчитывается 82 266 зараженных.

За сутки от COVID-19 выздоровели 269 жителей области (всего с начала эпидемии 74 353), умерли 6 человек (всего 1 347). Болеют 6 566 жителей области.

Напомним, сутками ранее в Одесской области выявили 157 новых случаев коронавируса. Два человека умерли, выздоровели 238 пациентов.

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