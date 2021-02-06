Вакцинация от коронавируса: сколько доз получит Украина?

Уже в феврале Украина получит миллион доз вакцин от коронавируса COVID-19 для проведения первого этапа вакцинации.

Об этом заявил накануне глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, Минздрав получил подтверждение насчет поставки в Украину 12 миллионов доз вакцины компаний AstraZeneca и Novavax.

«Мы говорим о 12 миллионах доз, эти поставки начинаются в феврале. Именно в феврале мы должны получить 1 миллион доз, возможно немного больше», – сказал в телеэфире министр.

По мнению Степанова, этого количества вакцины достаточно, чтобы вакцинировать 500 тысяч украинцев, чтобы практически полностью пройти первый этап вакцинации в течение февраля-марта.

При этом цену вакцин глава Минздрава не озвучил, ссылаясь на условия конфиденциальности.

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