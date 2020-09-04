Коронавирус 4 сентября: в Одесской области зафиксировали сильный рост заболеваемости

По состоянию на четверг, 3 сентября в Украине за сутки выявили 2 723 новых случаев коронавируса.

Такие данные стали известны из мониторинга СНБО.

С начала эпидемии в Украине выявили 130 951 случаев коронавируса.

В Одесской области за сутки выявили 225 заболевших. За предыдущие сутки было почти вдвое меньше. Пять человек умерли и никто не выздоровел. Всего в регионе болеют 6 018 человека.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов предупредил о вспышке коронавируса в Одессе после Дня города.