Коронавирус 4 сентября: в Одесской области зафиксировали сильный рост заболеваемости

По состоянию на четверг, 3 сентября в Украине за сутки выявили 2 723 новых случаев коронавируса.
Такие данные стали известны из мониторинга СНБО.
С начала эпидемии в Украине выявили 130 951 случаев коронавируса.
В Одесской области за сутки выявили 225 заболевших. За предыдущие сутки было почти вдвое меньше. Пять человек умерли и никто не выздоровел. Всего в регионе болеют 6 018 человека.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов предупредил о вспышке коронавируса в Одессе после Дня города.