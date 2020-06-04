Коронавирус 4 июня: сколько человек заболело и выздоровело в Одесской области

По состоянию на 9.00 4 июня, в Украине, по данным Центра общественного здоровья, с начала эпидемии подтверждены 25 410 случая заболевания COVID-19. Об этом сообщает МОЗ.
За последние сутки выявили 587 новых случая заболевания. Вылечились 600 человек. Зарегистрировано 13 летальных случаев.
За весь период эпидемии в Украине 11 040 пациентов выздоровели, 748 человек умерли.
В Одессе и области к 9.00 4 июня, по данным МОЗ, с начала эпидемии зарегистрировано 933 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За минувшие сутки в области зарегистрировано 20 новых случаев заболевания. Также зафиксирован 1 смертельный случай.