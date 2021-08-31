Коронавирус 31 августа: в Одесской области более сотни новых случаев

По состоянию на утро понедельника, 30 августа 2021 года, в Одесской области официально выявили 127 новых случаев коронавируса (COVID-19) – по сравнению с предыдущим днем это на 78 случаев больше.

Об этом сообщило Министерство охраны здоровья Украины.

По данным Минздрава, в целом в Одесской области с начала пандемии насчитывается 144 514 случаев заражения. Случаев смерти от коронавирусной болезни за сутки не регистрировалось (как и сутками ранее). Выздоровели 76 человек.

В целом по Украине на утро понедельника лабораторно подтвердили 1356 новых случаев COVID-19 (сутками ранее – 749). Всего с начала пандемии коронавируса в стране официально выявлено 2 286 296 зараженных. За сутки скончались 51 человек, выздоровели – 1257.

Напомним, на утро понедельника, 31 августа, в Одесской области выявили 49 новых случаев COVID-19.