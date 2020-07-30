Коронавирус 30 июля: обнародованы новые данные по Одесской области

Секреты голливудской улыбки Белоснежная улыбка – это признак молодости, успешности, красоты. Но к сожалению, с годами наши жемчужные зубы теряют свой прежний вид и лоск, а улыбки становятся более сжатыми, закрытыми. ПОДРОБНЕЕ

Коронавирус в «Инфоксводоканале»: как работает предприятие и бояться ли проверяющих счетчики? Вспышку коронавируса в одесском филиале водоканала зафиксировали в конце июля. Шесть бессимптомных сотрудников отправились на больничный, а по всем подразделениям, в том числе абонентским отделам, ввели усиленные санитарные меры. Какая сейчас ситуации в организации? ПОДРОБНЕЕ