Коронавирус 30 июля: обнародованы новые данные по Одесской области

По состоянию на четверг, 30 июля, в Украине с начала пандемии коронавируса подтвердили 68 794 случаев заболевания COVID-19.
Как сообщает система мониторинга СНБО, за последние сутки в Украине выявили 1197 новых случаев заболевания. 23 человека умерли и никто не выздоровел.
За весь период эпидемии в Украине 37 394 пациента выздоровели, 1 673 человека умерли.
В Одесской области за сутки зарегистрировали 70 новых случаев заболевания. Никто не умер и никто не выздоровел. На данный момент болеют 1 860 жителей Одесской области.