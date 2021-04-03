Коронавирус 3 апреля: на Одесчине более 1500 больных за сутки и 7 смертей

По состоянию на утро субботы, 3 апреля 2021 года, в Одесской области зарегистрирован 1 521 новый случай коронавирусной болезни. Это на 87 случаев меньше, чем сутками ранее.

По данным системы мониторинга СНБО, всего в регионе 112 000 зараженных COVID-19. За сутки умерли 7 больных, а выздоровели 355. Болеют 26 458 жителей области.

В целом в Украине на утро 3 апреля выявлено 20 341 случай COVID-19 (сутками ранее – 19 893), что является новым антирекордом. Всего на сегодня в стране официально насчитывается 1 731 971 зараженный коронавирусом. За сутки умерли 396 больных, а выздоровели 9 166 человек.

Как сообщала «Одесская жизнь», на утро пятницы, 2 апреля, в Одесской области подтвердили 1 608 новых случаев коронавируса.

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