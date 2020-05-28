Коронавирус 28 мая: сколько человек заболело и выздоровело в Одесской области

Хроники коронавируса: работа маршруток во время ослабления карантина и запуск поездов По состоянию на вечер 27 мая в Украине подтверждено 21 905 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 658 летальных, а выздоровевших – 7 995. В Одесской области подтвердили 853 случаев заражения. ПОДРОБНЕЕ

Децентрализация на Одесщине: добровольно-принудительный формат и исчезающие громады До выборов в местные советы осталось пять месяцев. И состояться они должны на новой территориальной основе – на уровне громад и укрупненных районов. К этому сроку планируется полное завершение децентрализации – изменение административно-территориального устройства страны. ПОДРОБНЕЕ