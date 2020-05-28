Коронавирус 28 мая: сколько человек заболело и выздоровело в Одесской области

По состоянию на 9.00 28 мая, в Украине, по данным Центра общественного здоровья, с начала эпидемии подтверждены 22 382 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает МОЗ.
За последние сутки выявили 477 новых случаев заболевания. Вылечились 444 человек. Зарегистрировано 11 летальных случаев.
За весь период эпидемии в Украине 8 439 пациентов выздоровели, 669 человек умерли.
В Одессе и области к 9.00 28 мая, по данным МОЗ, с начала эпидемии зарегистрировано 861 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. За минувшие сутки: 8 новых случаев заболевания, 11 человек вылечились, летальных случаев нет.