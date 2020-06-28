Коронавирус 28 июня: сколько человек заболели и выздоровели в Одесской области

По состоянию на воскресение, 28 июня, в Украине с начала пандемии коронавируса подтверждены 42 982 случаев заболевания COVID-19.

Как сообщает система мониторинга СНБО, за последние сутки в Украине выявили 917 новых случаев заболевания. 19 человек умерли и 233 — выздоровели.

За весь период эпидемии в Украине 18 934 пациентов выздоровели, 1 120 человек умерли.

За сутки в Одесской области зарегистрировали 34 новых случаев заболевания. За сутки 88 пациентов выздоровели и никто не умер.

С начала эпидемии в Одесской области обнаружили 1 601 случай заболевания на COVID-19.

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