Коронавирус 27 июня: сколько человек заболели и выздоровели в Одесской области

По состоянию на субботу, 27 июня, в Украине с начала пандемии коронавируса подтверждены 42 065 случаев заболевания COVID-19.
Как сообщает система мониторинга СНБО, за последние сутки в Украине выявили 948 новых случаев заболевания. 24 человека умерли и 402 — выздоровели.
За весь период эпидемии в Украине 18 701 пациентов выздоровели, 1 110 человек умерли.
За сутки в Одесской области зарегистрировали 38 новых случаев заболевания. За сутки 88 пациентов выздоровели и никто не умер.
С начала эпидемии в Одесской области обнаружили 1 567 случаев заболевания на COVID-19.