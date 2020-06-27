Коронавирус 27 июня: сколько человек заболели и выздоровели в Одесской области

По состоянию на вечер 25 июня в Украине подтверждено 40 008 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 1067 летальных, а выздоровевших – 17 758. В Одесской области подтвердили 1 465 случаев заражения.

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Пока мы и многие другие страны Европы и Азии отменяли карантин, возвращались к привычной жизни и открывали границы, враг в лице вируса не планировал отступать и даже перешел в наступление.

Всемирная организация здравоохранения 22 июня зарегистрировала рекордный прирост зараженных коронавирусом. 183 тысячи человек за сутки. А всего число заболевших в мире по данным на 25 июня достигло почти 9,5 миллионов человек.

По данным инфекционистов и вирусологов, мир накрывает вторая волна коронавируса. Вспышки заболевания фиксируются практически во всех государствах, «победивших» эпидемию.

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