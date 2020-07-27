Коронавирус 27 июля: в Одесской области болезнь забрала две жизни

По состоянию на понедельник, 27 июля, в Украине с начала пандемии коронавируса подтвердили 65 656 случаев заболевания COVID-19.

Как сообщает система мониторинга СНБО, за последние сутки в Украине выявили 807 новых случаев заболевания. 11 человек умерли и 315 — выздоровели.

За весь период эпидемии в Украине 36 122 пациента выздоровели, 1 621 человек умер.

В Одесской области за сутки зарегистрировали 53 новый случаев заболевания. 2 человека и 1 выздоровел. На данный момент болеют 1 687 жителей Одесской области.