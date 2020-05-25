Коронавирус 25 мая: в Одесской области выздоровевших вдвое больше чем заболевших

По состоянию на 9.00 25 мая, в Украине, по данным Центра общественного здоровья, с начала эпидемии подтверждены 21 245 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает МОЗ.
За последние сутки выявили 259 новых случаев заболевания. Вылечились 126 человек. Зарегистрировано 12 летальных случаев.
За весь период эпидемии в Украине 7 233 пациента выздоровели, 623 человека умерли.
В Одессе и области к 9.00 25 мая, по данным МОЗ, с начала эпидемии зарегистрировано 832 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За минувшие сутки в области: 5 новых случаев заболевания, 10 человек вылечились, летальных случаев нет.