Коронавирус 24 мая: сколько людей заболело в Одессе и области

По состоянию на 9.00 24 мая, в Украине, по данным Центра общественного здоровья, с начала эпидемии подтверждены 20 986 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает МОЗ.
За последние сутки выявили 406 новых случаев заболевания. Вылечились 179 человек. Зарегистрировано 12 летальных случаев.
За весь период эпидемии в Украине 7 108 пациентов выздоровели, 617 человек умерли.
В Одессе и области к 9.00 24 мая, по данным МОЗ, с начала эпидемии зарегистрировано 827 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. За минувшие сутки в области: 6 новых случаев заболевания, 8 человек вылечились, летальных случаев нет.