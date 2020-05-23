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Новости Одессы и Одесской области

Коронавирус 23 мая: в Одессе и области выздоровевших вдвое больше чем заболевших

Коронавирус 23 мая: в Одессе и области выздоровевших вдвое больше чем заболевших

По состоянию на 9.00 23 мая, в Украине, по данным Центра общественного здоровья, с начала эпидемии подтверждены 20 580 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает МОЗ.

За последние сутки выявили 432 новых случая заболевания. Вылечились 344 человека. Зарегистрировано 17 летальных случаев.

За весь период эпидемии в Украине 6 929 пациентов выздоровели, 605 человек умерли.

В Одессе и области к 9.00 23 мая, по данным МОЗ, с начала эпидемии зарегистрировано 821 лабораторно подтвержденных случай COVID-19. За минувшие сутки: 7 новых случаев заболевания, 14 человек вылечились, летальных случаев нет.

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