Коронавирус 23 мая: в Одессе и области выздоровевших вдвое больше чем заболевших

По состоянию на 9.00 23 мая, в Украине, по данным Центра общественного здоровья, с начала эпидемии подтверждены 20 580 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает МОЗ.
За последние сутки выявили 432 новых случая заболевания. Вылечились 344 человека. Зарегистрировано 17 летальных случаев.
За весь период эпидемии в Украине 6 929 пациентов выздоровели, 605 человек умерли.
В Одессе и области к 9.00 23 мая, по данным МОЗ, с начала эпидемии зарегистрировано 821 лабораторно подтвержденных случай COVID-19. За минувшие сутки: 7 новых случаев заболевания, 14 человек вылечились, летальных случаев нет.