Коронавирус 21 мая: сколько людей заболело и выздоровело в Одессе и области

По состоянию на 9.00 21 мая, в Украине, по данным Центра общественного здоровья, с начала эпидемии подтверждены 19 706 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает МОЗ.

За последние сутки в стране выявили 476 новых случаев заболевания. Вылечились 272 человека. Зарегистрировано 15 летальных случаев.

За весь период эпидемии в Украине 6 227 пациента выздоровели, 579 человек умерли.

В Одессе и области к 9.00 21 мая, по данным МОЗ, с начала эпидемии зарегистрировано 806 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. За минувшие сутки: 14 новых случаев заболевания, 13 человек вылечились, 1 человек умер.

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