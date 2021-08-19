Коронавирус 19 августа: в Одесской области сотня с лишним новых случаев

По состоянию на утро четверга, 19 августа 2021 года, в Одесской области лабораторно подтверждено 105 новых случаев коронавируса против 130 днем ранее.

Согласно данным Министерства здравоохранения Украины (МОЗ), за прошедшие сутки в Одесской области от последствий COVID-19 умер один больной. 20 человек выздоровели. Всего на сегодня в регионе с начала пандемии зарегистрировали 143 323 зараженных.

В целом в Украине на утро 19 августа зарегистрировали всего 1560 случаев COVID-19 (сутками ранее – 1447). Общее число зараженных за все время в стране на сегодня – 2 270 226. За сутки умерло 32 человека, 898 больных выздоровели.

Отметим, что на утро среды, 18 августа, в Одесской области зарегистрировали 130 новых случаев коронавируса и 2 человека умерли.