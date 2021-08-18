Коронавирус 18 августа: за сутки число больных в Одесской области подскочило на треть

По состоянию на утро среды, 18 августа 2021 года, в Одесской области лабораторно подтверждено 130 новых случаев коронавируса против 111 днем ранее.

Согласно данным Министерства здравоохранения Украины (МОЗ), за прошедшие сутки в Одесской области от последствий COVID-19 умерли двое больных. 54 человека выздоровели. Всего на сегодня в регионе с начала пандемии зарегистрировали 143 218 зараженных.

В целом в Украине на утро 18 августа зарегистрировали всего 1447 случаев COVID-19 (сутками ранее – 890). Общее число зараженных за все время в стране на сегодня – 2 268 666. За сутки умерло 40 больных, 712 человек выздоровели.

Отметим, что на утро вторника, 17 августа, в Одесской области зарегистрировали 111 новых случаев коронавируса и 2 человека умерли.