Коронавирус 18 апреля: сколько людей заболело в Украине и Одесской области?

По состоянию на утро 18 апреля, в Одессе и области зарегистрировано 5 106 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.

Об этом сообщает МОЗ.

За сутки добавилось 444 новых случаев.

По состоянию на 9.00 18 апреля, в Украине, по данным Центра общественного здоровья, подтверждено 5 106 случаев заболевания.

Из общего количества 275 пациентов выздоровело. Еще 133 человек скончалось.

В Одесской области на сегодня зарегистрировано 107 человек с COVID-19.

Фото: Falstaff

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