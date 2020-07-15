Коронавирус 15 июля: появились новые данные о заболевших в Одесской области

Как сообщает система мониторинга СНБО, за последние сутки в Украине выявили 836 новых случаев заболевания. 15 человек умерли и 977 — выздоровел.

За весь период эпидемии в Украине 28 131 пациент выздоровел, 1 427 человек умерли.

За сутки в Одесской области зарегистрировали 56 новых случаев заболевания. Никто не умер и 1 человек выздоровел. На данный момент болеют 1 253 жителя Одесской области.