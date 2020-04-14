Коронавирус 14 апреля: статистика заболеваемости в Одесской области и Украине

По состоянию на утро 14 апреля, в Одессе и регионе зарегистрировали 69 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в МОЗ.

Как отметил губернатор Одесской области Максим Куцый, за сутки лабораторный центр Минздрава не обнаружил новых случаев заболевания у жителей региона.

12 апреля был зарегистрирован первый летальный случай в области. В Подольске скончалась 61-летняя пациентка.

В Украине, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9.00 14 апреля, 3372 случая заболевания, подтвержденных лабораторно.

За сутки зафиксировали 270 новых случаев.

119 пациентов выздоровело. Еще 98 человек скончалось.

Фото: Интерфакс

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