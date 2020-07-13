Коронавирус 13 июля: появились свежие данные о заболевших в Одесской области

По состоянию на понедельник, 13 июля в Украине с начала пандемии коронавируса подтверждены 54 133 случая заболевания COVID-19.
Как сообщает система мониторинга СНБО, за последние сутки в Украине выявили 612 новых случаев заболевания. 15 человек умерли и 385 — выздоровели.
За весь период эпидемии в Украине 26 503 пациентов выздоровели, 1 398 человек умерли.
За сутки в Одесской области зарегистрировали 34 новых случаев заболевания. Три человека умерли и 41 – выздоровел. На данный момент болеют 1 190 жителей Одесской области.