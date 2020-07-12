Коронавирус 12 июля: появились свежие данные по Одесской области

По состоянию на воскресенье, 12 июля в Украине с начала пандемии коронавируса подтвержден 53 521 случай заболевания COVID-19.

Как сообщает система мониторинга СНБО, за последние сутки в Украине выявили 678 новых случаев заболевания. 11 человек умерли и никто не выздоровел.

За весь период эпидемии в Украине 25 661 пациентов выздоровели, 1 383 человек умерли.

За сутки в Одесской области зарегистрировали 33 новых случаев заболевания. Никто не умер и никто выздоровел. На данный момент болеют 1 200 жителей Одесской области.