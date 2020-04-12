Коронавирус 12 апреля: статистика заболеваемости в Одесском регионе и стране

Не звездная болезнь: кого из знаменитостей зацепил коронавирус? Коронавирусная инфекция распространилась на все континенты, кроме Антарктиды, а ее осложнения ставят под угрозу жизни тысяч людей. Не щадит вирус и знаменитостей – многие известные актеры, певцы и политики, которые в силу профессии имели многочисленные встречи с поклонниками, также лечатся от COVID-19. ПОДРОБНЕЕ

Посткоронавирусные сценарии: что ждет украинцев после эпидемии? Человечество болело всегда. Тяжелые эпидемии сотрясали нас на протяжении всей истории. Но современные люди, убаюканные благами цивилизации, считают, что почти победили болезни, и темные века с чумой, оспой и холерой остались позади.

На это эпидемиологи вспоминают: в 1520 году Эрнандо Кортес привез ацтекам не только христианство, но и семь заболеваний: корь, оспу, чуму, холеру, тиф и прочее. Именно они, а не конкистадоры в течение пяти лет убили 95% индейцев, закончив, тем самым, цивилизацию ацтеков. ПОДРОБНЕЕ

Протоколы: как нас будут лечить от коронавирусной инфекции? Министерство здравоохранения Украины разработало Единый государственный протокол для лечения больных Covid-19, на основе которого должны быть

созданы региональные протоколы. Одесские медики разработали свой протокол еще в конце марта, опередив отечественный Минздрав. Какие же правила прописаны в этих протоколах при лечении от коронавируса? ПОДРОБНЕЕ