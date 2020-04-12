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Новости Одессы и Одесской области

Коронавирус 12 апреля: статистика заболеваемости в Одесском регионе и стране

Коронавирус 12 апреля: статистика заболеваемости в Одесском регионе и стране

По состоянию на утро 12 апреля, в Одессе и области зарегистрировано 67 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщает ОГА.

По данным облгосадминистрации, 10 новых случаев добавилось за минувшие сутки, 4 подтвердились утром 12 апреля.

Среди пациентов четверо детей.

По состоянию на 9.00 12 апреля, в Украине, по данным Центра общественного здоровья, подтверждено 2777 случаев заболевания.

За сутки зафиксировали 266 новых случаев.

89 пациентов выздоровело. Еще 83 человека скончалось.

Фото: ptzgovorit

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Алекс
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Алекс

Уникальный парадокс итогов почти любой революции заключается в том, что строить новую страну начинают те же люди, которые до этого умели только разрушать

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8 минут назад
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