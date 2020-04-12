Коронавирус 12 апреля: статистика заболеваемости в Одесском регионе и стране

По состоянию на утро 12 апреля, в Одессе и области зарегистрировано 67 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщает ОГА.
По данным облгосадминистрации, 10 новых случаев добавилось за минувшие сутки, 4 подтвердились утром 12 апреля.
Среди пациентов четверо детей.
По состоянию на 9.00 12 апреля, в Украине, по данным Центра общественного здоровья, подтверждено 2777 случаев заболевания.
За сутки зафиксировали 266 новых случаев.
89 пациентов выздоровело. Еще 83 человека скончалось.
Фото: ptzgovorit
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