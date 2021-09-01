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Коронавирус 1 сентября: в Одесской области более сотни случаев и 5 смертей

Коронавирус 1 сентября: в Одесской области более сотни случаев и 5 смертей

По состоянию на утро среды, 1 сентября 2021 года, в Одесской области официально выявили 103 новых случая коронавируса (COVID-19) – по сравнению с предыдущим днем это на 24 случая меньше.

Об этом сообщило Министерство охраны здоровья Украины.

По данным Минздрава, в целом в Одесской области с начала пандемии насчитывается 144 617 случаев заражения. За последние сутки умерли 5 больных. Выздоровели 42 человека.

В целом по Украине на утро понедельника лабораторно подтвердили 2075 новых случаев COVID-19 (сутками ранее – 1356). Всего с начала пандемии коронавируса в стране официально выявлено 2 288 371 зараженный. За сутки скончались 44 человек, выздоровели – 925

Напомним, на утро вторника, 31 августа, в Одесской области выявили 127 новых случаев COVID-19.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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