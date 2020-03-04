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Новости Одессы и Одесской области

«Корелла», «нерозлучники» та «хвилясті»: з Одеси до Стамбулу відправили понад тисячу папуг (відео)

«Корелла», «нерозлучники» та «хвилясті»: з Одеси до Стамбулу відправили понад тисячу папуг (відео)

Серед тих, то відлітав з Одеси нічним рейсом до Стамбулу було 1180 незвичайних пасажирів.

Про це повідомляє Одесьька митниця Держмитслужби у Facebook.

Ними виявилися декоративні папуги: «хвилясті», «нерозлучники» та «Корелла». Їх історична батьківщина Австралія та Африка. Але ці картаті та галасливі мандрівники народилися в Україні на пташнику підприємця з Миколаївської області.

До Одеської митниці Держмитслужби на «живий» вантаж було надано всі необхідні ветеринарні документи та експортну декларацію, в якій зазначено, що дані папуги не занесені до Червоної книги та не призначені для зоопарків та розплідників.

До Стамбулу, де вони поповнять зоомагазини та незабаром оселяться у турецьких домівках, папуги полетіли у вантажному відсіку літака.

Для перельоту їх розмістили у спеціальні контейнери, виготовлені відповідно до вимог IATA Live Animals Regulations, з вентиляцією та відсіками для корму і води, а також з обов’язковим дотриманням норми площі на кожну папугу.

ПЕРНАТІ ПАСАЖИРИСеред тих, то відлітав з Одеси нічним рейсом до Стамбулу було 1180 незвичайних пасажирів.Ними виявилися декоративні папуги: «хвилясті», «нерозлучники» та «Корелла».Їх історична батьківщина Австралія та Африка. Але ці картаті та галасливі мандрівники народилися в Україні на пташнику підприємця з Миколаївської області.До #Одеська_митниця_Держмитслужби на «живий» вантаж було надано всі необхідні ветеринарні документи та експортну декларацію, в якій зазначено, що дані папуги не занесені до Червоної книги та не призначені для зоопарків та розплідників.До Стамбулу, де вони поповнять зоомагазини та незабаром оселяться у турецьких домівках, папуги полетіли у вантажному відсіку літака.Для перельоту їх розмістили у спеціальні контейнери, виготовлені відповідно до вимог IATA Live Animals Regulations, з вентиляцією та відсіками для корму і води, а також з обов’язковим дотриманням норми площі на кожну папугу.#Одеська_митниця_Держмитслужби #пернаті_пасажири #IATA #LiveAnimalsRegulations

Gepostet von Одеська митниця Держмитслужби am Montag, 2. März 2020

Фото: 24 канал

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