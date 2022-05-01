Координировал теракты на Одесчине: СБУ задержала «Морпеха» из россии

Служба безопасности Украины (СБУ) обезвредила вражескую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), которая готовила теракт – собиралась сбить пассажирский самолет над территорией россии или Беларуси и обвинить во всем Украину и ее зарубежных партнеров. Группировкой руководил координатор серии терактов в Одесской области.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, для совершения провокации диверсанты планировали обстрелять гражданский борт из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) Stinger.

Чтобы похитить и скрыто вывезти за границу иностранное ПЗРК, представители спецслужб страны-агрессора дали соответствующую задачу своей агентурной группе.

В состав вражеской ДРГ входили два человека с двойным гражданством и завербованный ими сообщник. Их деятельность координировал гражданин россии, являющийся кадровым сотрудником главного управления генштаба вооруженных сил рф, имеющий позывной «Морпех».

Установлено, что ранее «Морпех» участвовал в организации серии терактов в Одесской области, за что находится в розыске.

По его заданию вражеские агенты пытались устанавливать связи с представителями Вооруженных сил Украины под видом патриотически настроенных волонтеров. Для формирования «доверительных» отношений они передали украинским военным достоверную информацию о позициях и перемещении оккупационных подразделений так называемых «кадыровцев».

В дальнейшем российская агентура планировала использовать наработанные контакты для незаконного получения иностранного ПЗРК и его передачи в россию.

Во время спецоперации сотрудники СБУ задержали всех участников ДРГ оккупантов.

Идут следственно-оперативные действия.

Кроме того, сообщили в СБУ, сотрудники ведомства разоблачили факты, удостоверяющие существенный уровень деградации разведслужб рф.

Так, среди прочего удалось установить, что «Морпех» врал своему руководству об успехах в Украине и давал подконтрольной ему ДРГ задачу фальсификации теракта в тылу Украины. В частности, они готовили постановочные фото- и видеоматериалы о якобы «нападении на блокпост сил ТРО».